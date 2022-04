Torino-Milan si è giocata per 52 minuti: Pioli nervoso nel finale per le perdite di tempo concesse da Doveri

52 minuti e 10 secondi (54% del totale: questo il tempo effettivo di Torino-Milan. I 7 minuti di recupero concessi da Doveri non sono bastati a Pioli che al triplice fischio è andato nervosamente a parlare col direttore di gara.

Il tecnico rossonero si è espresso così nel post partita: «Sono andato a dire all’arbitro che non ha senso dare tanti minuti di recupero se si continua a far perdere tempo durante la partita. Ero un po’ nervoso ma non ho mancato di rispetto. Se il portiere avversario perde tempo c’è un modo per farlo smettere. Così non si dà ritmo alla partita».