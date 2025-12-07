Torino Milan, il muro difensivo si ridisegna: torna Gabbia titolare, la scelta di Allegri per blindare la porta dopo l’eliminazione

Torino Milan, il muro difensivo torna quello titolare: fuori De Winter, Allegri si affida al rientro di Gabbia per dare solidità alla linea a tre

Archiviata la delusione di giovedì sera con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan è già proiettato al posticipo di domani sera, quando sarà ospite del Torino per la quattordicesima giornata di Serie A. La trasferta contro i granata, notoriamente difficile per i colori rossoneri, impone al tecnico Massimiliano Allegri di ricalibrare l’assetto difensivo, cercando la massima solidità per evitare ulteriori passi falsi.

Torino Milan, Gabbia torna titolare

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci saranno delle novità significative al centro della difesa rispetto all’undici sceso in campo contro i biancocelesti. Nello specifico, a non trovare spazio dal primo minuto sarà Koni De Winter, uno degli interpreti della retroguardia che ha giocato l’impegno di Coppa Italia. Al suo posto, Allegri ha deciso di puntare sul rientro dal primo minuto di Matteo Gabbia.

Gabbia andrà così a ricomporre la linea difensiva, affiancato da due pilastri del reparto. Ai lati del centrale italiano, infatti, saranno schierati Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Questa scelta tattica, con Gabbia nuovamente al centro, riflette la volontà di Allegri di affidarsi a un giocatore che conosce bene gli schemi e che può garantire affidabilità in una gara cruciale. Il terzetto composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic avrà il compito di erigere un muro davanti alla porta milanista e di superare l’ostacolo granata per rilanciare le ambizioni del Milan in campionato dopo l’amara battuta d’arresto in coppa.