Torino Milan, chi al posto di Fofana? Allegri ha una preferenza ma non sono escluse sorprese. Ultime

Torino Milan, Ricci è il favorito per sostituire l’infortunato Fofana ma Jashari e Loftus-Cheek possono spuntarla al fotofinish

L’avvicinamento alla sfida contro il Torino porta con sé novità importanti non solo sul rettangolo verde, ma anche a bordo campo. Lunedì sera, infatti, il Milan non vedrà la solita figura di Massimiliano Allegri agitarsi nell’area tecnica: il tecnico livornese, squalificato, sarà costretto a seguire i suoi ragazzi dalla tribuna. A guidare la squadra dalla panchina ci sarà dunque il suo storico vice, Marco Landucci, chiamato a gestire una trasferta insidiosa e fondamentale per mantenere il ritmo in vetta alla classifica.

Sul fronte della formazione titolare, le notizie più dolci arrivano dal reparto avanzato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Christian Pulisic sembra ormai pronto a riprendersi una maglia da titolare. L’americano dovrebbe tornare dal primo minuto per affiancare Rafael Leao, ricomponendo quella coppia di attaccanti che garantisce imprevedibilità e strappi decisivi. Il ritorno dell’ex Chelsea permette al Milan di recuperare qualità negli ultimi trenta metri, un fattore chiave per scardinare la difesa granata.

Torino Milan, chi al posto di Fofana?

Se l’attacco sembra delineato, è in mezzo al campo che persiste il grande dubbio della vigilia. Con i “senatori” Luka Modric e Adrien Rabiot sicuri di un posto, resta vacante la terza maglia del centrocampo. Al momento, il favorito numero uno appare Samuele Ricci, che proprio contro la sua ex squadra potrebbe avere l’occasione di riscattare le ultime prestazioni opache. Tuttavia, i giochi non sono ancora chiusi: Ruben Loftus-Cheek e il rientrante Ardon Jashari rimangono soluzioni alternative concrete, pronte a insidiare la titolarità dell’italiano fino all’ultimo provino. Landucci e Allegri scioglieranno le riserve solo nelle prossime ore, valutando chi potrà garantire il miglior equilibrio contro la fisicità del Toro.