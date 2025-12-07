Torino Milan, conferme definitive: Allegri ha sciolto le riserve, giocano loro. Tutte le idee del tecnico

Torino Milan, arrivano conferme definitive: Allegri ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani sera. Giocano Nkunku e Loftus-Cheek

Dopo l’amarezza per l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan è chiamato a una reazione immediata domani sera in trasferta contro il Torino, nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A Enilive. La partita è insidiosa e cruciale: una vittoria permetterebbe alla formazione di Massimiliano Allegri di scavalcare l’Inter e tornare in testa alla classifica. A rendere la sfida ancora più complessa si aggiunge il fattore storico: la vittoria dalle parti dell’Olimpico Grande Torino manca dalla stagione 2020/21 (il celebre 0-7), un’eccezione in un bilancio di una sola vittoria nelle ultime 12 gare.

Allegri, riserve sciolte: col Torino giocano loro

Il tecnico rossonero dovrà affrontare questa «missione» con almeno due assenze pesanti. Oltre all’infortunato Fofana, il Diavolo dovrà fare con ogni probabilità a meno di Christian Pulisic. L’americano, debilitato da un forte attacco febbrile, non è neanche partito con la squadra e un suo recupero è estremamente difficile.

La formazione sarà rivista di conseguenza. La novità più rilevante riguarda il centrocampo, dove Ruben Loftus-Cheek avrebbe superato Samuele Ricci nel ballottaggio per sostituire Fofana, portando in dote fisicità e capacità d’inserimento. Lo schieramento difensivo a tre, che finora ha garantito maggiore sicurezza, vedrà Tomori, Gabbia (rientrante) e Pavlovic a protezione di Maignan. La linea mediana sarà completata da Bartesaghi a sinistra, Saelemaekers a destra, e la regia di Modric e Rabiot al centro. In attacco, l’assenza di Pulisic spalanca le porte a Nkunku, che affiancherà Leao e sarà chiamato a dare risposte sul campo dopo alcune prestazioni sottotono.