Torino Milan, dirigerà Chiffi il match di lunedì: i precedenti con il fischietto di Padova

Torino Milan, sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova. I precedenti dei rossoneri con lui sono positivi

Il conto alla rovescia per l’impegno di campionato tra Torino e Milan è ufficialmente iniziato, e con esso sono arrivate le designazioni arbitrali. La gara, in programma lunedì sera e cruciale per le ambizioni del Diavolo in campionato, sarà diretta dal signor Daniele Chiffi, della sezione arbitrale di Padova.

La scelta del fischietto veneto per la delicata trasferta dei rossoneri all’ombra della Mole evoca immediatamente un senso di fiducia e ottimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori milanisti. L’arbitro padovano, infatti, vanta un bilancio storico estremamente favorevole al club di Via Aldo Rossi, un dettaglio statistico che Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico del Milan, spera si confermi anche in questa occasione.

I Precedenti con Chiffi: Un Portafortuna per il Diavolo

Il signor Chiffi, un arbitro di comprovata esperienza nel massimo campionato italiano, ha incrociato il cammino del Milan in ben 14 occasioni nel corso della sua carriera. I numeri parlano chiaro e disegnano un quadro decisamente positivo per la squadra rossonera, che è riuscita a costruire una striscia di risultati importanti sotto la sua direzione.

Nel dettaglio, nelle 14 partite dirette da Daniele Chiffi, i rossoneri hanno collezionato ben 10 vittorie e 3 pareggi, dimostrando una notevole capacità di prevalere sui propri avversari. Un solo unico passo falso macchia il bilancio: una sola sconfitta registrata in tutti i precedenti.

Una percentuale di successi così alta (circa il 71%) trasforma la designazione di Chiffi in un vero e proprio talismano per il Diavolo, che cercherà a Torino di conquistare tre punti fondamentali per rimanere agganciato alla vetta della classifica.

Il Milan arriva alla partita dopo l’eliminazione in Coppa Italia, e ritrovare la vittoria è la priorità. Contare su un arbitro con un trend così favorevole può rappresentare un piccolo, ma significativo, stimolo psicologico per i giocatori di Allegri come il fuoriclasse croato Luka Modric e il talentuoso portoghese Rafael Leão, chiamati a guidare la squadra alla vittoria contro il combattivo Torino.