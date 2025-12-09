Torino Milan, Bianchin commenta la vittoria dei rossonero. Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

La recente vittoria del Milan sul Torino ha lasciato in eredità non solo i tre punti fondamentali, ma anche riflessioni importanti sulle condizioni di alcuni attaccanti. Il giornalista Luca Bianchin, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha posto l’attenzione in particolare su Christopher Nkunku, il talentuoso attaccante francese arrivato in estate per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri.

Secondo l’analisi di Bianchin, Nkunku ha vissuto un primo tempo bruttissimo, in continuità con un periodo non brillante. Tuttavia, la sua prestazione è cresciuta nella ripresa, e non è un caso che sia risultato più brillante proprio durante il momento migliore del Diavolo, quello della grande rimonta.

La Fragilità Psicologica di Nkunku e Gimenez

Il giudizio del giornalista si concentra sul lato psicologico dell’attaccante. Nkunku sembra attualmente camminare su un sottile filo psicologico: l’attaccante è consapevole di non essere convincente e, al pari di Santiago Gimenez, l’attaccante messicano anch’esso sotto pressione, appare quasi “prigioniero della pressione” mediatica e ambientale. Per un giocatore del suo calibro, abituato a dominare in campo, questa fragilità mentale può diventare un ostacolo insidioso.

Questa situazione richiede una gestione attenta da parte del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico espertoche dovrà trovare la chiave per sbloccare il talento del francese.

L’Infortunio di Leao: Una Svolta per il Francese?

Proprio dalla partita di Torino arriva una notizia agrodolce per il Milan. Se da un lato Christian Pulisic, l’esterno americano decisivo con una doppietta, sta meglio e ha dimostrato la sua forma smagliante (CP11), dall’altro il rischio è che gli esami medici confermino la brutta impressione sull’infortunio di Rafa Leao. Il fuoriclasse portoghese, l’ala velocissima e insostituibile, potrebbe dover stare fuori per un po’, lasciando un vuoto importante nell’attacco del Diavolo.

Secondo Bianchin, la potenziale assenza prolungata di Leao potrebbe significare per Nkunku l’opportunità di avere nuove chance di giocare con continuità al fianco del fenomeno Pulisic. “A volte le stagioni delle punte girano così,” conclude il giornalista, suggerendo che le difficoltà degli altri possano rappresentare la svolta inattesa per l’attaccante francese. Una situazione che il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’abile stratega albanese, dovrà monitorare attentamente in vista del mercato di gennaio.