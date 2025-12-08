 Torino Milan, sfida ad alta quota con un'incognita pesante
Torino Milan, sfida ad alta quota con un'incognita pesante: Allegri trema per la possibile assenza del top player

Torino Milan, sfida ad alta quota con un’incognita pesante: Allegri trema per la possibile assenza del top player

Torino Milan, doppio esame all’orizzonte: il Diavolo punta la vetta ma deve fare i conti con un probabile forfait che cambia i piani dell’ultimo minuto

L’attesa sta per finire e i riflettori dello stadio Olimpico Grande Torino sono pronti ad accendersi su una sfida che vale molto più dei semplici tre punti in palio. Come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in prima pagina, quello di stasera sarà un vero e proprio «Doppio esame», un crocevia fondamentale per definire le reali ambizioni di entrambe le compagini in questo momento cruciale della stagione. Da una parte c’è il Torino, chiamato a una reazione d’orgoglio immediata per cancellare le recenti delusioni e ritrovare la bussola dopo una serie di risultati negativi che hanno minato le certezze dell’ambiente granata. Dall’altra, però, c’è un Milan affamato, con un obiettivo chiarissimo stampato nella mente: tornare in vetta alla classifica di Serie A e agganciare il Napoli al comando.

Torino Milan, rischio Pulisic

La missione di Max Allegri, tuttavia, si sta complicando terribilmente proprio in queste ore a causa di un imprevisto che rischia di stravolgere l’assetto tattico rossonero. La notizia che filtra dal ritiro è allarmante: Christian Pulisic è in forte dubbio per il match. L’americano, pedina assolutamente insostituibile nello scacchiere offensivo del Diavolo per qualità e strappi, è stato colpito da un improvviso attacco febbrile che ne mette a serissimo rischio la presenza in campo. Sarebbe una tegola pesantissima per il tecnico livornese, costretto a ridisegnare la trequarti in una gara così delicata e fisica come quella contro i granata.

La situazione è in divenire e verrà monitorata con estrema attenzione minuto per minuto dallo staff medico. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Rosea, una decisione definitiva verrà presa soltanto questa mattina, dopo un ultimo consulto. Le speranze di vederlo titolare sono ormai ridotte al lumicino; nello scenario più ottimistico, Pulisic potrebbe recuperare in extremis per accomodarsi in panchina, pronto magari a dare il suo contributo a gara in corso se le energie lo permetteranno. Senza la fantasia dell’ex Chelsea, il Milan dovrà fare appello a tutte le sue risorse caratteriali per superare questo ostacolo imprevisto e rispondere presente all’appello scudetto.

