Torino Milan, il rompicapo Fofana a centrocampo: Allegri deve scegliere il sostituto ma... Ultimissime

Torino Milan, il rompicapo di Allegri: Ricci e Loftus-Cheek in ballottaggio per sostituire l’infortunato Fofana a centrocampo

La preparazione del Milan in vista del posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, che vedrà i rossoneri impegnati domani sera contro il Torino, è stata segnata da un’assenza cruciale a centrocampo. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Youssouf Fofana, fermatosi nei giorni scorsi per un problema muscolare. Il centrocampista francese, che aveva già saltato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, non sarà disponibile nemmeno per la difficile trasferta contro i granata, su quel campo dove il Milan ha raccolto una sola vittoria nelle ultime dodici sfide giocate nel capoluogo piemontese.

Torino Milan, chi al posto di Fofana?

L’assenza di Fofana apre, inevitabilmente, un ballottaggio per il suo sostituto nel ruolo di mezzala destra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la scelta ricade essenzialmente tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek. Al momento, Ricci sembra essere leggermente favorito per partire dal primo minuto al fianco dei “soliti” e insostituibili Luka Modric e Adrien Rabiot, completando così la linea mediana titolare. Oltre al centrocampo, si registrano altri cambiamenti nella formazione rispetto alla gara infrasettimanale in Coppa Italia. In difesa, è previsto il rientro di Matteo Gabbia a ricoprire una delle posizioni centrali, mentre sulla fascia sinistra Davide Bartesghi si riapproprierà del ruolo di quinto di sinistra, spedendo Pervis Estupinan in panchina.

Se in difesa e a centrocampo Allegri deve fare i conti con assenze e scelte forzate, la notizia più confortante arriva dal reparto offensivo. In attacco, infatti, il tecnico ritroverà per la seconda volta in questo campionato la sua coppia titolare e più esplosiva, quella formata da Rafael Leao e Christian Pulisic. I due assi rossoneri avevano giocato insieme nel derby, ma successivamente l’americano è stato costretto a uno stop a causa di un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la partita di campionato contro la Lazio. Pur essendo entrato solo nel finale nella sfida di Coppa Italia, il rientro di Pulisic dal primo minuto rappresenta un fattore determinante per il Milan, che punta a ritrovare la via del gol e della vittoria in un campo storicamente molto difficile. La ritrovata intesa tra Leao e Pulisic è la vera arma in più per superare l’ostacolo granata e rilanciare le ambizioni del Diavolo in campionato.