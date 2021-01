Torino, Giampaolo sul calendario: «Siamo l’unica squadra ad affrontare impegni così ravvicinati»

Il tecnico granata Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni sul calendario riportate dal sito ufficiale del club granata:

«Siamo l’unica squadra ad affrontare impegni così ravvicinati, 5 partite in 13 giorni. Tutte le altre hanno in media un giorno in più per recuperare: non è il Milan che mi disturba ma gli impegni ravvicinati».