Torino, Giampaolo in conferenza: «Milan squadra forte anche con le assenze»

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club granata:

Sugli impegni ravvicinati – «Siamo l’unica squadra ad affrontare impegni così ravvicinati, 5 partite in 13 giorni. Tutte le altre hanno in media un giorno in più per recuperare: non è il Milan che mi disturba ma gli impegni ravvicinati»

Sul Milan – «Anche con le assenze, hanno dimostrato di essere una squadra forte. Quando raggiungi un filotto così lungo di partite utili vuol dire che hai creato consapevolezza e autostima. Sono andati avanti senza tanti titolari, anche nell’ultima gara hanno fatto bene. Le assenze fanno parte dei momenti della stagione»

Sulle gare contro le big – «Non ci sono motivazioni né tattiche né psicologiche. Le due vittorie sono arrivate contro Genoa e Parma, che stanno vicino a noi, mentre con le altre abbiamo fatto buone gare senza trovare il risultato. Prima o poi arriveranno anche i risultati con le buone prestazioni»

Su Belotti – «Quando dico che mi preoccupano gli impegni ravvicinati, mi riferisco a questo: sento dire che Belotti non si può sostituire, ma è una bugia. Non bisogna perdere i giocatori per mancanza di lucidità e di prestazione fisica. Dovrò necessariamente in questo ciclo di 5 partite capire come stanno i ragazzi».