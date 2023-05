Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Sanabria risponde a Jovic

Nella gara delle 15 in Serie A, la Fiorentina non va oltre l’1-1 sul campo del Torino: Sanabria risponde ad una rete di Jovic

Termina 1-1 la gara delle 15 in Serie A, l’unica in programma e valida per la 36^ giornata.

Gol entrambi nella ripresa: a Jovic ha risposto Sanabria.