Torino Como 1-5: show totale dei lariani di Fabregas che annichiliscono i granata con un super Addai e scavalcano la Juventus

Torino Como 1-5: i ragazzi di Fabregas dilagano nella ripresa con un super Addai e scavalcano la Juventus in classifica volando a quota 21 punti



Una prestazione sontuosa del Como di Cesc Fabregas annichilisce il Torino a domicilio con un 5-1 che non ammette repliche e ridisegna le gerarchie dell’alta classifica. La gara si accende al 36′ con il vantaggio firmato da Addai, ma i granata hanno la forza di rispondere subito su calcio di rigore con Vlasic, chiudendo la prima frazione in parità sull’1-1.

Nella ripresa, nonostante un buon avvio dei padroni di casa, è ancora uno scatenato Addai al 52′ a spaccare la partita riportando avanti i lariani. Da quel momento in poi è un monologo ospite: il Toro sparisce letteralmente dal campo e il Como ne approfitta per dilagare. Prima Ramon cala il tris al 71′, poi Nico Paz insacca il poker al 76′ (rete convalidata dopo revisione VAR).

Nel finale c’è gloria anche per Baturina, che all’86’ firma il definitivo 5-1 trovando il suo primo gol in Serie A. Una vittoria fondamentale che proietta la squadra di Fabregas a quota 21 punti, permettendo lo storico sorpasso in classifica sulla Juventus, mentre i granata restano fermi a 14.