D’Amico: «L’Europa è l’unica cosa che conta». Le parole del direttore sportivo dell’Atalanta prima del match contro il Verona

Tony D’Amico ha parlato ai microfoni di Dazn sull’obiettivo Champions League, obiettivo anche della formazione rossonera. Ecco le parole del direttore sportivo dell’Atalanta prima del match contro il Verona:

«La squadra l’ho vista come sempre: determinata e concentrata, per arrivare a questa partita e dare il meglio delle nostre qualità. L’ultima partita è stata amara per come è arrivata la sconfitta a tempo scaduto, ma siamo ripartiti subito e vogliamo fare bene questa sera. Sì, è diventato l’obiettivo grazie al grande lavoro che è stato fatto. Siamo sempre stati attaccati al treno europeo, e ora ci giochiamo questo traguardo a tre giornate dalla fine: ce la metteremo tutta»