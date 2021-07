Ufficiale l’arrivo in prestito al Cesena dell’attaccante del Milan Primavera Riccardo Tonini. Il comunicato del club bianconero

Il Cesena Fc – si legge in una nota – comunica di aver completato l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 del calciatore Riccardo Tonin dall’AC Milan. Attaccante centrale nato ad Arzignano il 30 gennaio 2001, Tonin è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Milan, dove ha svolto tutta la trafila del settore giovanile.

Con la maglia della Primavera ha collezionato 43 presenze complessive, di cui 20 nella stagione 2020-21, nella quale ha segnato 2 reti. In carriera ha vestito anche la maglia azzurra della Nazionale nelle selezioni Under 15, Under 16, Under 17 e Under 18