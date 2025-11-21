Toni, appello a Gattuso: «Portaci ai Mondiali, i miei figli si sono stufati di ascoltare...»

Toni, ex attaccante della Fiorentina tra le altre, ha lanciato un appello a Rino Gattuso: qualificazione al Mondiale dell’Italia indispensabile

Luca Toni ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista dell’imminente sfida Italia-Irlanda del Nord, esprimendo grande fiducia nei giovani e in un rientro fondamentale per gli Azzurri.

Fiducia in Esposito e la scossa di Chiesa

L’ex attaccante Campione del Mondo confida nell’«esplosione» del talento di Pio Esposito e nel ritorno in Nazionale di Federico Chiesa:

PAROLE – «Fede può dare la scossa e fare la differenza con i suoi strappi. Adesso confido nell’esplosione di Pio Esposito e anche nel ritorno in azzurro di Chiesa».

L’appello per la qualificazione Mondiale

Toni ha lanciato anche un appello emozionante con un favore personale a “Rino” (Gattuso) e “Gigi” (Buffon):

PAROLE – «I miei figli iniziano a crescere e si sono stancati dei miei racconti su Germania 2006… Vogliono vedere e tifare per gli Azzurri a un Mondiale. Pensateci tu e Gigi!».

Il messaggio sottolinea l’urgente bisogno di riportare l’Italia al Mondiale per la nuova generazione di tifosi.

