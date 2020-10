Tonali, un’occasione da non sprecare in Europa League

Sandro Tonali potrebbe avere una grande occasione da titolare giovedì sera. Pioli verso il turnover a centrocampo

Sandro Tonali potrebbe avere una grande occasione da titolare giovedì sera. In Europa League Stefano Pioli sembra intenzionato ad applicare il turnover per far rifiatare alcuni elementi tra i titolari. Ismael Bennacer è stato uno dei giocatori più impiegati nell’ultimo periodo e potrebbe riposare.

In rampo di lancio ci sarà l’ex regista del Brescia che dovrebbe dirigere il gioco rossonero nella difficile trasferta di Glasgow contro il Celtic. Per Tonali non sarà di certo una prova facile contro un centrocampo dinamico e muscolare come quello dei neroverdi.