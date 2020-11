Tonali sottotono? Il commento di Stefano Pioli in conferenza stampa

Sandro Tonali sottotono contro il Lille? Ecco il commento di Stefano Pioli in conferenza stampa prima di Milan-Verona

In conferenza stampa Stefano Pioli si è soffermato anche sulle prestazioni di Sandro Tonali, ecco le parole del tecnico alla vigilia di Milan-Verona di domani:

«Ci vuole pazienza, l’importante è che i ragazzi abbiano qualità. Giovedì si è trovato di fronte un avversario molto forte come Renato Sanches che qualche anno fa è stato pagato non so quanti milioni dal Bayern Monaco. Queste sono occasioni per crescere».