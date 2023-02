Tonali a Sky: «La difesa a tre ci dà sicurezza»

Sandro Tonali ha parlato a Sky Sport nel post partita di Milan-Tottenham. Le parole del centrocampista

Come stai dopo l’intervento di Romero? «Sto bene, una botta come tante in una partita di calcio»

L’avevate sognato così questo ottavo di finale? «Era questa l’intensità e il livello pensato. Poi a livello tecnico potevamo sbagliare, ma l’intensità e i nostri valori andavano messi tutti in campo. Abbiamo dato tutti il 100% e siamo contenti, anche se potevamo fare qualcosa in più nel finale»

Aumentano i rimpianti per questo ultimo mese? «Sicuramente i punti sarebbero stati diversi. Il passato è passato, dobbiamo solo guardare in avanti. Siamo il Milan, guardiamo in avanti a partire da Monza»