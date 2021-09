Tonali Milan: la Nazionale e Pioli ritrovano un campione

Sandro Tonali si sta ritagliando uno spazio sempre più da protagonista. Un campione ritrovato sia per la Nazionale che per il Milan di Pioli

Una punizione a San Siro e due assist e un autogol procurato con la Nazionale U21. Sandro Tonali si è preso la scena. Secondo quanto riportato da TuttoSport A Pioli sono bastati tre giorni di allenamento, quest’anno per sentenziare che davanti aveva un giocatore diverso rispetto a quello mal sopportato e mai ammirato nella scorda stagione. Anche i tifosi sono d’accordo e sui i social è già partito il ritornello per cui Tonali sarebbe meglio di Barella. Un’altro segnale della crescita avuta dal giocatore in quest’inizio di campionato.

Tonali è tornato in rampa di lancio, sfruttando l’indisponibilità di Kessié e Bennacer per far vedere le sue qaulità. I due, prima o poi torneranno disponibili a tutti gli effetti ma intanto la stagione del Milan è ricca di impegni e il Tonali ritrovato permetterà a Pioli di variare e sperimentare con anche possibili varianti a centrocampo. La Nazionale e il Milan hanno ritrovato un campione.