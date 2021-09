Tonali super protagonista con l’Italia U21: come è andata la gara

Sandro Tonali è stato super protagonista con l’Italia U21 nella sfida contro il Lussemburgo: come è andata la gara per il rossonero

Si è conclusa da poco la sfida tra Italia e Lussemburgo U21, valida come gara di qualificazione agli Europei 2023, terminata con una vittoria netta per 3-0 dei padroni di casa: la sfida ha visto come protagonista Sandro Tonali, centrocampista del Milan, che ha avuto un impatto schiacciante sul risultato finale.

Infatti, il rossonero ex Brescia ha prima servito l’assist per il vantaggio di Lirola, poi procurato con un cross dalla fascia l’autogol di Olesen degli ospiti. Come se non bastasse, il passaggio chiave per il 3-0 di Cancellieri porta ancora il nome di Tonali. Una partita da protagonista assoluto che fa sorridere mister Pioli.