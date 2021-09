Tonali convocato dalla Nazionale U21: «Per me un punto di ripartenza»

Tonali, fresco di convocazione dalla Nazionale U21, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport parlando della sua convocazione con la Nazionale U21 in vista degli Europei 2023. Ecco le sue parole

«Per me si tratta di un punto di ripartenza ma anche per i compagni, il ct e lo staff. Non è facile iniziare un nuovo ciclo ma c’è grande disponibilità per conoscerci nel miglior tempo possibili. Leader? Direi di si, perchè sono uno dei più vecchi del gruppo insieme a Carnesecchi e un altro paio di giocatori. Siamo una squadra compatta nel senso che anche chi non gioca molto nei club vuol far vedere che qui ci può stare.»