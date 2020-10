Tonali in crescita: buona prova contro lo Sparta Praga

Sandro Tonali sta a poco a poco crescendo. Ieri, contro lo Sparta Praga ha sfornato una buona prestazione, ora l’ex Brescia punta a…

Ieri sera il Milan ha travolto lo Sparta Praga 3-0, portandosi in testa alla classifica a punteggio pieno del girone H. Da registrare un’altra buona prova di Sandro Tonali.

L’ex Brescia è in costante crescita e ora starebbe puntando alla conferma anche in campionato: difficile strappare una maglia da titolare a Bennacer, ma le qualità e le basi ci sono per costruire un futuro e Pioli ha trovato un degno sostituto dell’ex Empoli. In coppia con l’algerino…