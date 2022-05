Tonali lanciato da Florenzi: «È pronto per giocare in Nazionale». Le parole del compagno al Milan

Alessandro Florenzi parla così dei giovani in Nazionale e in particolare di Sandro Tonali.

Le sue parole: «Tanti non giocano molto e non è facile, il mister dovrà andare avanti con la sua idea di base e vedere quel che sarà e dirà il campionato su tanti di noi. Se sono pronti? Si e no… Alcuni possono essere pronti, per me Tonali è pronto per giocare in Nazionale».