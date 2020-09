Tonali e l’investitura di Zambrotta: «Giocatore del futuro»

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha espresso diverse considerazioni riguardo l’acquisto di Sandro Tonali: ecco le sue parole

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero e Campione del Mondo della spedizione italiana in terra tedesca del 2006, ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi l’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan:

«E’ un giocatore su cui si può costruire la squadra del futuro. Nasce mezzala ma può giocare in tutte le zone della mediana: Pioli lo ama». Nel corso dell’intervista, poi, Zambrotta ha evidenziato le difficoltà di giocare in uno stadio come San Siro:

«Quando vai in grandi club con storie importanti, si esibiscono in Europa e puntano obiettivi importanti, giocando in stadi importanti e difficili come San Siro, è quello il momento in cui di vede il giovane di personalità. Lui poi ha un ruolo chiave dove la personalità serve e non si può nasconere», ha chiosato l’ex terzino.