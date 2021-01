Traguardo speciale per Sandro Tonali, che nella gara contro l’Atalanta raggiungerà quota 50 presenze in Serie A

Non sarà una gara come le altre per Sandro Tonali contro l’Atalanta. Il classe ’00 infatti domani a San Siro raggiungerà quota 50 presenze in Serie A. Un grande traguardo per un ragazzo di appena 20 anni.

Di queste, sono 46 (contando quella di domani) le gare in cui l’ex Brescia è partito da titolare. Statistiche condite anche da un gol e 7 assist.