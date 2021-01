Tonali, contro il Toro servirà il doppio: urge cambio di passo immediato, la sconfitta con la Juve mette pressione nonostante il primo posto

STAGIONE DIFFICILE- “Stagione difficile: c’è bisogno subito del vero Tonali”. Titola così Tuttosport nell’edizione odierna, sembra un paradosso ma un fondo di verità lo si può verificare nelle prestazioni del neo acquisto rossonero. Contro la Juve al suo posto ha giocato Calabria, il quale se l’è cavata bene, supportato da Pioli, il quale lo incoraggiava di tanto in tanto anche a prendere l’iniziativa.

BENE IN FASE CREATIVA- Calabria ha lavorato tanto in fase di costruzione del gioco, pur soffrendo di tanto in tanto in fase di copertura. Suo il goal rossonero, figlio di un inserimento intelligente che Tonali dovrà studiare per comprenderne al meglio tutti i movimenti.