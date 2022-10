Sandro Tonali parla così a Prime Video nel post partita del match tra Chelsea e Milan. Le parole del centrocampista

«La gara va analizzata tutta, non è stata una gara da Milan. Bisogna prendere questa sconfitta come esempio, siamo partiti con una marcia in meno rispetto a loro e questo si è visto.»