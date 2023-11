Tomori è un muro in Champions: il dato sui contrasti vinti dal difensore del Milan

Fikayo Tomori sta collezionando una serie di prestazioni di assoluto livello in Champions League con il Milan: un dato emblematico

Se il Milan sta avendo alcune difficoltà in campionato ed in Champions League, una certezza dal punto di vista del rendimento è rappresentata da Fikayo Tomori. Il difensore inglese è stato uno dei migliori in campo dei rossoneri contro il Borussia Dortmund ed il suo impatto nella massima competizione europea è impressionante: lo testimoniano le statistiche sui contrasti.

Stando ai dati riportati da WhoScored, il centrale del Milan è il migliore tra i 48 giocatori di Champions ad aver provato più di 15 tackle per percentuale di successo. Fikayo ha completato con successo il 93,8 % dei contrasti.