Tomori a Milan Tv: «Importante non solo la vittoria ma anche aver tenuto la porta inviolata». Poi si congratula con Nkunku

Tomori, difensore del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria odierna contro il Verona: le dichiarazioni

Il muro rossonero torna a reggere. Dopo il netto 3-0 sul Verona, Fikayo Tomori ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN. Per il difensore inglese, la capacità di mantenere la porta inviolata è il segnale più importante lanciato dal Milan di Allegri in questo finale di 2025, specialmente in vista della rincorsa al titolo che proseguirà nel 2026.

Ecco l’intervista integrale rilasciata dal centrale rossonero:

L’intervista a DAZN

Oggi è arrivato il clean sheet:

«Importante per il nostro percorso, anche perché nelle ultime partite abbiamo subito troppi gol. Oggi volevamo tornare a fare quello che abbiamo fatto all’inizio. È successo. Siamo contenti per i 3 punti e per il clean sheet».

Come state lavorando con il nuovo mister sulla fase difensiva?

«Lavoriamo da squadra. Sappiamo che non solo i difensori fanno la differenza mentre si difende, ma anche la squadra. Dobbiamo rimanere un blocco, cercare di non far passare nulla. È difficile, ma stiamo lavorando tanto, e questo lavoro sta pagando».

Sul gol di Nkunku:

«Sappiamo che ha qualità. Quando sei un attaccante e non fai gol è difficile. Sappiamo che questa doppietta per lui è importante e speriamo che gli permetta di farne tanti altri».