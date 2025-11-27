Connect with us

HANNO DETTO

Tomori e il peso della storia: «Qui hanno visto Maldini e Nesta, i tifosi si aspettano quello standard. Vi racconto questo retroscena»

HANNO DETTO

Allegri avvisa il Milan: «La Lazio è una trappola, sembra concedere ma non lo fa. Sarri sta facendo un ottimo lavoro considerando che...»

HANNO DETTO

Bucchioni sicuro sul Milan: «Senza coppe è da scudetto, ma l'assenza di Pulisic contro la Lazio peserà. Ecco perchè»

HANNO DETTO

Paganini lancia il Milan: «Senza coppe è da Scudetto, con questo acquisto a gennaio diventa una candidata seria»

HANNO DETTO

Allegri esalta Loftus-Cheek: «Può giocare ovunque, ha potenzialità enormi ed è fondamentale per un motivo»

HANNO DETTO

Tomori e il peso della storia: «Qui hanno visto Maldini e Nesta, i tifosi si aspettano quello standard. Vi racconto questo retroscena»

Milan news 24

Published

39 minuti ago

on

By

Tomori

Tomori racconta la pressione di giocare a San Siro: il confronto con le leggende del passato e un curioso aneddoto con un tifoso al bar

Fikayo Tomori, confermatosi ormai come una colonna portante imprescindibile della retroguardia del Milan, si è confessato in una lunga e interessante intervista concessa ai microfoni del podcast FilthyFellas.

Il centrale inglese ha affrontato il tema delicato della responsabilità che comporta indossare la maglia rossonera, un club dove la storia è stata scritta da vere e proprie leggende. Tomori ha spiegato come il pubblico di San Siro abbia la memoria lunga e pretenda sempre il massimo, avendo ammirato dal vivo fuoriclasse assoluti.

SULLA PRESSIONE AL MILAN«I fan hanno grandi aspettative da noi. Hanno visto Maldini, Nesta, Stam, Kaká, ecc. Hanno visto giocare tutti questi grandi giocatori. Nella mia posizione hanno visto grandi difensori, quello è il loro standard. Si aspettano quello ad ogni partita. Come reagiscono quando gioco male? Mi ricordo una volta, ero in un cafè con mia madre ed è passato un ragazzo, mi ha notato e mi ha detto: ‘Fik, mi raccomando’, del tipo ‘mantieni la concentrazione».

L’INTERVISTA DI TOMORI

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.