Tomori e il peso della storia: «Qui hanno visto Maldini e Nesta, i tifosi si aspettano quello standard. Vi racconto questo retroscena»

Tomori racconta la pressione di giocare a San Siro: il confronto con le leggende del passato e un curioso aneddoto con un tifoso al bar

Fikayo Tomori, confermatosi ormai come una colonna portante imprescindibile della retroguardia del Milan, si è confessato in una lunga e interessante intervista concessa ai microfoni del podcast FilthyFellas.

Il centrale inglese ha affrontato il tema delicato della responsabilità che comporta indossare la maglia rossonera, un club dove la storia è stata scritta da vere e proprie leggende. Tomori ha spiegato come il pubblico di San Siro abbia la memoria lunga e pretenda sempre il massimo, avendo ammirato dal vivo fuoriclasse assoluti.

SULLA PRESSIONE AL MILAN – «I fan hanno grandi aspettative da noi. Hanno visto Maldini, Nesta, Stam, Kaká, ecc. Hanno visto giocare tutti questi grandi giocatori. Nella mia posizione hanno visto grandi difensori, quello è il loro standard. Si aspettano quello ad ogni partita. Come reagiscono quando gioco male? Mi ricordo una volta, ero in un cafè con mia madre ed è passato un ragazzo, mi ha notato e mi ha detto: ‘Fik, mi raccomando’, del tipo ‘mantieni la concentrazione».

L’INTERVISTA DI TOMORI