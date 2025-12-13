Tomori, il Milan vuole il rinnovo: obiettivo 2029. Cosa filtra sul futuro del centrale inglese

Tomori è un titolarissimo del Milan di Massimiliano Allegri ed il club sembrerebbe avere le idee chiare sul suo futuro

Ottime notizie filtrano dalle stanze dirigenziali del Milan. Il club meneghino è pronto a blindare uno dei pilastri fondamentali della sua retroguardia: Fikayo Tomori. Nonostante il legame contrattuale del difensore inglese scada attualmente nel giugno del 2027, la volontà di prolungare questa partnership è forte e reciproca. I vertici societari, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono in una fase di ottimismo crescente e hanno già messo sul tavolo la proposta per estendere l’accordo fino al 2029.

Un Elemento Chiave per i Rossoneri

Tomori, il difensore centrale inglese noto per la sua velocità fulminea e la capacità di recuperare palla in situazioni disperate, è diventato in breve tempo un insostituibile. Arrivato inizialmente in prestito dal Chelsea, il suo riscatto è stato un investimento lungimirante che ha ripagato ampiamente le aspettative del Diavolo.

Il prolungamento del contratto non è solo un atto formale, ma un segnale forte lanciato dalla società sulla volontà di costruire il futuro della difesa attorno alle sue qualità. La sua intesa con il reparto arretrato, spesso guidato dall’esperienza del portiere e la copertura dei terzini, è cruciale per il sistema di gioco messo in atto dal tecnico Massimiliano Allegri, o chi per esso. La sua aggressività e la lettura tattica sono elementi essenziali per mantenere la solidità.

L’Importanza Strategica del Rinnovo

Estendere l’accordo per altri due anni, portandolo fino al 2029, rappresenta per il Milan una mossa strategica sotto diversi punti di vista. In primo luogo, stabilizza il reparto difensivo per il lungo periodo, assicurandosi le prestazioni di un difensore di caratura internazionale ancora giovane e con ampi margini di miglioramento. In secondo luogo, il rinnovo aumenta il valore patrimoniale del giocatore, proteggendo il club da eventuali assalti di squadre europee interessate al talentuoso centrale.

Le discussioni tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore procedono spedite, con la fiducia di trovare presto un punto d’incontro anche sui dettagli economici. La sensazione è che l’annuncio ufficiale del nuovo accordo per il difensore anglo-canadese sia solo questione di tempo, a conferma della sua centralità nel progetto sportivo del club. Fikayo Tomori è destinato a essere un punto fermo della difesa rossonera per molti anni a venire.