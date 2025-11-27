Tomori Milan, lui il leader della difesa di Allegri: i numeri non mentono! Dati. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nel nuovo Milan plasmato da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che ha riorganizzato la squadra, una figura emerge come imprescindibile: Fikayo Tomori. La retroguardia rossonera ha trovato una fisionomia precisa in un trio difensivo che garantisce una solidità inattesa fino a pochi mesi fa. Accanto alla crescita esponenziale di Matteo Gabbia e alla prepotenza fisica di Strahinja Pavlovic, è proprio il centrale inglese a rappresentare l’ago della bilancia, l’elemento insostituibile per mantenere l’equilibrio davanti a Mike Maignan, il fenomenale portiere francese.

La sua presenza non garantisce solo velocità e recuperi vitali in campo aperto, ma infonde una sicurezza mentale che si propaga a tutto il reparto, una caratteristica che piace molto al pragmatismo di Allegri.

Il Dato Inequivocabile di Gazzetta.it: Tomori Fa la Differenza Totale

A certificare questa sensazione di onnipotenza difensiva quando il numero 23 è in campo, ci pensano i numeri inequivocabili analizzati da Gazzetta.it. Il rendimento del reparto arretrato cambia drasticamente a seconda della presenza o meno dell’ex Chelsea.

Il dato statistico è impressionante e non lascia spazio a dubbi:

Nelle 9 giornate di campionato in cui Allegri ha potuto schierare il terzetto titolare ( Tomori, Gabbia e Pavlovic ) dal primo minuto, la porta del Diavolo è stata violata appena 5 volte . Una media da Scudetto che testimonia l’ intesa perfetta raggiunta dai tre.

in cui ha potuto schierare il ( ) dal primo minuto, la porta del è stata violata . Una che testimonia l’ raggiunta dai tre. Al contrario, nelle sole 3 partite in cui il difensore inglese è mancato all’appello (per infortunio o squalifica), il muro ha mostrato crepe evidenti. Senza il suo leader a guidare la linea, i rossoneri hanno incassato ben 4 gol, quasi la stessa quantità subita nelle nove gare giocate al completo.

La media gol subiti, di fatto, si impenna vertiginosamente in sua assenza, trasformando una difesa di ferro in un reparto vulnerabile.

Il Regista Difensivo per Massimiliano Allegri

Questo evidenzia come Fikayo Tomori non sia solo un difensore veloce e aggressivo, ma il vero regista difensivo della squadra. La sua capacità di leggere le situazioni in anticipo, di coprire le spalle ai compagni di reparto e di dettare i movimenti della linea è fondamentale per il sistema conservativo di Allegri. Se Gabbia mette l’ordine e l’intelligenza posizionale, e Pavlovic la forza bruta, Tomori apporta il mix di rapidità ed esperienza che rende il reparto impermeabile.

Per il prosieguo della stagione, la salute e la presenza costante dell’inglese saranno le chiavi fondamentali per nutrire le ambizioni di vertice del Milan. Per il Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese, assicurare un valido sostituto a Tomori in caso di emergenza resta una priorità assoluta per il mercato di gennaio, vista la sua insostituibilità.