Tomori: «Mi piacciono Kim, Skriniar, Bonucci, Bremer…». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Dazn di chi sono i difensori che gli piacciono di più nel nostro campionato. Ecco le parole del difensore del Milan:

«Ti direi Kim del Napoli, Skriniar, Bonucci, Bremer… Ce ne sono tanti. E vedendoli, voglio sempre migliorare. So che non ho iniziato la stagione come volevo, ma le cose nel calcio sono così. Voglio vincere ancora e migliorare dove posso».