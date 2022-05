Tomori: «Pochi gol subiti? Un orgoglio»

Fikayo Tomori ha parlato della vittoria dello Scudetto a MilanTV. Le sue dichiarazioni sui pochi gol subuti dalla squadra

«Come difensore è importante non subire tanti gol. Abbiamo subito soltanto 2 gol nelle ultime 11 partite, sono orgoglioso perchè quando non subiamo gol possiamo vincere o non perdere, quindi sono felice, felice per questo titolo»