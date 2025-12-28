Tomori a DAZN: «Sto godendo per come sto giocando. Al futuro ci penseranno loro»

Tomori al termine di Milan-Hellas Verona è stato intervistato ai microfoni di DAZN per commentare il match e non solo

Fikayo Tomori, nel post partita del match tra Milan ed Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Queste le parole del difensore inglese:

NON SUBIRE GOL – «Non subire gol dà fiducia ai difensori, al portiere, ai centrocampisti, ma anche agli attaccanti, perché se siamo solidi loro possono trovare più occasioni».

SU DE WINTER – «Per i giovani ci stanno dei momenti di difficoltà, lui è sempre stato umile, oggi ha fatto una buona prestazione, noi siamo qui per aiutarlo, dà fiducia a lui e a noi».

IL LAVORO DI ALLEGRI – «So il mio ruolo nella squadra, sono cresciuto qua, ora sono uno dei più vecchi, il mister mi ha detto che deve mettere la mia esperienza, la mia qualità per aiutare la squadra. Sto giocando ad un livello che mi piace, posso ancora crescere».

IL FUTURO – «Sto godendo per come sto giocando e per come gioca la squadra. Abbiamo una squadra giovane ma sono tutti giocatori disponibili. Alle cose fuori dal campo ci pensano la società e i miei agenti».