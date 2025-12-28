Allegri a DAZN: «Dopo il 3-0 dovevamo gestire meglio. Proiezione 83? La quota Scudetto è intorno a questa cifra. Ora vado a pranzo con Agnelli»

Allegri al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida tra Milan e Verona

Massimiliano Allegri, al termine di Milan-Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

GESTIRE MEGLIO ALCUNI MOMENTI – «Ci sono momenti della gara che vanno gestiti diversamente sui quali possiamo ancora migliorare. Dopo il 3-0 dovevamo avere una gestione migliore della palla».

SU NKUNKU – «Nkunku un ragazzo sensibile che ci teneva a far bene, soprattutto dopo il rigore si è sbloccato, è nel suo dna, nelle sue corde, quello di fare gol come quelli del 3-0. Avevo chiesto una partita ordinata e abbiamo concesso nulla agli avversari».

CAGLIARI-MILAN – «A Cagliari sarà difficile giocare, sono sempre partite sporche, c’è bisogno di tutti perché abbiamo un periodo importante fino al 15 febbraio».

PROIEZIONE 83 PUNTI – «Momentaneamente la quota Scudetto è tra 82 e 84 può arrivare ad 86, poi non so se una squadra farà un filotto di vittorie. Per noi era importante vincere dopo il pari con il Sassuolo e la Supercoppa. Serve un passettino alla volta, abbiamo bisogno del ritorno di Leao, Pulisic non è ancora al 100%. Bisogna lavorare con serenità per l’obiettivo Champions».

AGNELLI A SAN SIRO – «Mi ha fatto piacere che il Presidente fosse presente a veder la partita, più che stasera andiamo ora a pranzo insieme e infatti voglio scappare (ride n.d.r)».