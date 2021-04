Tomori, il Chelsea ha deciso: Milan alla prova di volontà per capire fin dove i rossoneri potranno davvero spingersi economicamente

VOGLIA DI RISCATTO- Secondo quanto riportato da Tuttosport di questa mattina e come sappiamo da tempo, il Milan è seriamente intenzionato a riscattare il centrale dal Chelsea, a maggior ragione ora che il ragazzo è praticamente titolare.

POSIZIONE CHELSEA- Secondo il quotidiano, i Blues avrebbero fatto capire al Milan le proprie intenzioni: ricevere per intero i 28 milioni previsti dal diritto di riscatto. Insomma, il club inglese non concederà sconti, non resta che lavorare e sperare nella qualificazione alla prossima Champions e chiedersi fin dove si sarebbe disposti ad arrivare economicamente pur di concludere l’affare.