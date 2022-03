Tomori e l’italiano: «Ero determinato ad imparare questa nuova lingua». Un estratto della sua intervista a The Guardian

Fikayo Tomori si è subito ambientato in Italia, grazie alla sua determinazione e voglia di imparare cose nuovo. Lo afferma lui stesso ai microfoni di The Guardian.

«Mi sono sempre visto vivere in un altro paese un giorno, che fosse per il calcio o nella vita. Ho sempre voluto imparare un’altra lingua. I miei genitori erano della Nigeria, quindi parlavano Yoruba con me, ed a scuola puoi imparare altre lingue, ma sono venuto in Italia determinato ad imparare l’italiano. Anche se fossi stato solo in prestito per 6 mesi, volevo essere in grado di usare almeno il verbo presente.»

L’INTERVISTA COMPLETA