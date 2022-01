Tomori: «Dobbiamo essere più concentrati, siamo pronti per vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fikayo Tomori ha parlato così del girone di ritorno del Milan. Le parole del difensore rossonero a SportMediaset.

GIRONE DI RITORNO – «Credo che dobbiamo essere più concentrati, la seconda metà di stagione è sempre difficile. è una stagione lunga. Dobbiamo essere più focalizzati, dimostrare la stessa intensità che abbiamo dimostrato nella prima metà della stagione ma ovviamente è più difficile, c’è più pressione ma credo che la squadra ora abbia più esperienza. Il club è anche più vicino c’è più chimica e per questo la nostra squadra è bene preparata per vincere»

ABRAHAM – «Tutti credono solo perchè ci conosciamo bene sia facile per lui attaccarmi oppure sia facile per me difendermi ma non è così. Lui è un grande giocatore e quindi non è prevedibile come difendersi da lui. Potrebbe essere un bel duello, abbiamo giocato già più volte uno contro l’altro e giovedì vedremo che cosa accadrà»

SIGNIFICATO DEL NOME – «Oluwa vuol dire Dio, Fikayo sono io, praticamente “Dio mi ha riempito di gioia”»