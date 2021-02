Tomori: «Chelsea? Ora sono un giocatore del Milan. Poi chissà…»

Ai microfoni del Telegraph Fikayo Tomori ha parlato del suo futuro e della possibilità di tornare al Chelsea

Fikayo Tomori è concentrato sul Milan. In un’intervista rilasciata al Telegraph, il difensore centrale inglese ha parlato del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni.

«Tutti vorrebbero vivere una favola ma il calcio e la vita non sono una favola. Non sto dicendo che non sarò mai più al Chelsea, ma in questo momento non sono un giocatore dei Blue: sono al Milan e devo concentrarmi qui. Chissà, potrei fare una favola a Milano.»