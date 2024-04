Tomori è una certezza: sarà ancora il difensore titolare per Milan Lecce. Le ultime in vista del match di Serie A

Sarà ancora Tomori il difensore titolare del Milan. Anche nella sfida contro il Lecce, tocca al colosso inglese coadiuvare la difesa rossonera.

Questo perché il rossonero non ci sarà per Milan Roma a causa della squalifica ricevuta nell’ultima partita di Europa League. Inoltre le condizioni di Kjaer non sono ancora al top e per questo motivo il Corriere dello Sport ha titolato così sul difensore: «Tomori sicuro protagonista contro il Lecce»