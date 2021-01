Tomori arriva domani, Pioli lo vuole convocare subito

L’arrivo di Tomori è previsto già per domani. Stefano Pioli vuole convocarlo per la sfida contro l’Atalanta

L’arrivo di Tomori è previsto già per domani. Il difensore inglese sbarcherà a Milano per aggregarsi in poco tempo alla squadra. A prescindere dal fatto che il giocatore si sia allenato con il gruppo, Stefano Pioli vuole convocarlo per la sfida contro l’Atalanta.

Sono troppe le assenze nel reparto arretrato rossonero. Romagnoli, Gabbia e forse Kjaer salteranno, infatti, il match contro i nerazzurri.