Tomori via dal Milan in estate? Questo club è pronto a fare sul serio: gli aggiornamenti

Tomori via dal Milan in estate? Questo club è pronto a fare sul serio per la prossima stagione: gli aggiornamenti

Il Milan deve stare molto attento sul fronte Fikayo Tomori. Il centrale inglese, attualmente fermo ai box per infortunio, è finito nel mirino di un top club europeo.

Si tratta del Bayern Monaco che, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, non è da escludere che possa avanzare una proposta ai rossoneri in estate. La posizione dei rossoneri è chiara, ma un’offerta fuori mercato potrebbe far saltare il banco.