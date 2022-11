Tomori a Dazn: «Abbiamo meritato di vincere. Sulla mancata convocazione al Mondiale…». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco le parole del difensore del Milan:

VITTORIA – «Era importante vincere dopo il pari di Cremona. E’ stata una gara difficile, siamo felici di aver vinto prima della sosta. Ora dobbiamo riposarci e poi penseremo al nuovo anno».

SALVATAGGIO SULLA LINEA – «E’ stato l’istinto. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo continuato a giocare e siamo felici dei tre punti».

MANCATA CONVOCAZIONE AL MONDIALE – «C’è delusione ovviamente, il Mondiale è un sogno per tutti. Io devo continuare a lavorare per alzare il mio livello e di tornare in nazionale. Sono deluso, l’unica cosa che posso fare è continuare a giocare come oggi»

RINCORSA AL NAPOLI – «Noi non molliamo mai. Siamo felici dei tre punti di oggi. Il campionato è ancora lungo, il Napoli sta facendo un ottimo campionato. Noi dobbiamo pensare solo a noi».