Tommaso Turci si esprime sul futuro di Maignan: le sue parole sul rinnovo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mike Maignan, il fenomenale portiere francese e autentico leader del Milan, tiene con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Il contratto dell’estremo difensore con il Diavolo scadrà il prossimo giugno e le trattative per il rinnovosono al centro delle attenzioni del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese chiamato a gestire i pezzi pregiati della rosa.

Della situazione di Maignan, considerato uno dei top a livello mondiale nel suo ruolo, ha parlato Luigi Turci, l’ex portiere di Udinese e Sampdoria, durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio. Turci ha analizzato il rendimentodel numero uno rossonero, sottolineando come la sua presenza sia cruciale per la solidità difensiva voluta dal tecnico Massimiliano Allegri.

📈 La Crescita di Maignan: Merito del Lavoro Sui Fondamentali

Turci ha evidenziato l’andamento altalenante del portiere, che ora sembra aver ritrovato una costanza eccezionale: “Maignan ha vissuto una stagione straordinaria il primo anno e sta facendo molto bene quest’anno,” ha commentato l’ex estremo difensore. “Nelle altre stagioni invece non era apparso così costante e sembrava anche regredito.”

Secondo Turci, il merito di questa ritrovata sicurezza va anche al lavoro svolto in preparazione specifica: “Quest’anno grazie anche al preparatore Claudio Filippi, che conosco molto bene, si vede che sta tornando a lavorare sui fondamentali. Ha ritrovato sicurezza, senza dimenticarci che comunque stiamo parlando di un top a livello mondiale.”

🗣️ Leader Assoluto: L’Impatto Oltre la Porta

L’intervento di Turci si è focalizzato poi sull’aspetto contrattuale, lanciando un monito alla società gestita anche da Igli Tare e guidata in campo da Massimiliano Allegri. La decisione, come sempre, si riduce a un calcolo economico: “Per quanto riguarda il tema rinnovo, una società deve valutare quanto vuole investire a livello di ingaggio.”

Tuttavia, il valore di Maignan trascende la semplice parata: “Io non lo perderei,” ha sentenziato Turci, sottolineando l’importanza carismatica del giocatore. “È coinvolto pure per quanto riguarda lo spogliatoio. Ha un atteggiamento da leader assoluto per ciò che riesce a trasmettere agli altri.”

La dirigenza rossonera è dunque chiamata a una scelta cruciale: blindare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, accettando un contratto oneroso, per garantire la stabilità e la leadership necessarie per il progetto Allegri-Tare