Pobega a Dazn: «Sono mancate un mix di tante cose e c’è rammarico». Le parole del centrocampista rossonero

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Empoli. Ecco le parole del calciatore rossonero:

PARTITA – «Secondo me sono mancate un mix di tante cose, come la lucidità, la presenza sotto porta, la precisione, qualche scelta sbagliata, un pizzico di fortuna… C’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti».

ANDARE IN AREA – «Ho cercato di fare al meglio quello che mi è stato richiesto. Ho cercato di fare la partita il più attento, preciso, concentrato possibile. È normale che poi nei minuti finali ho cercato di alzarmi di più e dare una mano su qualche cross. Sfortunatamente non sono riuscito a crearmi l’azione giusta per aiutare la squadra».

POSIZIONE NEL CENTROCAMPO A TRE – «Dipende tanto anche dalla partita. Oggi l’ho interpretata più in fase di costruzione, di preventive, di accompagnare l’azione da dietro. Ho cercato di fare il meglio che potessi. È normale che per indole ho la tendenza a sganciarmi e ad andare, il mister non me lo vieta, anzi. Nel primo tempo è stato lui a dirmi di sganciarmi di più quando Theo era più basso, non si tratta di ruolo ma più come lo interpreto perché con Sandro e Isma ci muoviamo tanto in campo»