Tomiyasu Milan, pazza idea per la difesa rossonera! Tutti i dettagli e le ultime sulle possibili mosse dei dirigenti

Spunta anche il nome di Tomiyasu per la difesa del Milan. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il nome del giapponese dell’Arsenal vada ad aggiungersi a Kiwior.

Tuttavia i Gunners, secondo quanto si apprende, avrebbero chiuso al prestito sia per il polacco che per l’ex Bologna, che quasi certamente non si muoveranno a stagione in corso.