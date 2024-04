Tognazzi sicuro: «Pioli? Le sue parole di ieri sanno di resa, sul problema dei leader del Milan penso questo»

L’attore e noto tifoso del Milan, Gianmarco Tognazzi, si è espresso così il giorno dopo la sconfitta dei rossoneri contro la Roma

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso di Tutti Convocati, Gianmarco Tognazzi commenta così Roma Milan e le voci su un possibile esonero di Pioli.

PIOLI AL CAPOLINEA – «La dichiarazione ieri a fine partita qualche segnale lo dà, è una strana dichiarazione, come dire sopportatemi per queste ultime partite. Non è un bel segnale, sembra quasi una resa, come se il gruppo lo segua fino a un certo punto».

MANCANZA DI LEADER – «I leader non sanno dare quella cosa in più che devono poi muovere tutto il resto della squadra. Ora abbiamo perso un obiettivo e poi il derby scudetto può incidere a livello psicologico da qui alla fine».