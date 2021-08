Tito Rocco, figlio di Nereo: «Ecco cosa penso dell’operato di Maldini»

Tito Rocco, figlio di Nereo, ha espresso una sua opinione riguardo al lavoro svolto da Paolo Maldini in veste di dirigente

«Conosco Paolo fin da bambino, quando veniva a vedere gli allenamenti di suo padre. Dubbi sul suo operato? Assolutamente no. Mi piace il mix di giovani e meno giovani che ha creato e. se arrivasse anche Florenzi, sarebbe un bel colpo. Impossibile avere dubbi sul lavoro svolto da Paolo: conoscendo Cesare, avendo visto crescere Paolo come giocatore non ho mai avuto alcun dubbio».

Questo un breve estratto delle dichiarazioni di Tito Rocco, figlio del Paròn, storico ex allenatore del Milan a cui è stato intitolato lo stadio di Trieste in cui stasera, il Milan, affronterà il Panathinaikos nell’ultimo match amichevole del precampionato.