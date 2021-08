Milan-Panathinaikos: la probabile formazione schierata da Pioli

Milan-Panathinaikos, ultimo impegno amichevole della banda di Pioli prima dell’inizio del campionato: ecco il probabile undici

Ultima amichevole dal sapore europeo per il Milan di Stefano Pioli, con vista sulla trasferta di Genova, primo impegno dei rossoneri in campionato. Milan-Pantahinaikos, match in programma sabato 14 agosto alle 20:30, rappresenterà l’ultima occasione per i rossoneri di testare la condizione atletica in vista delle prime partite ufficiali.

Prove di Sampdoria a Trieste per il Diavolo, dunque, che scenderà in campo con il probabile undici che contenderà, agli uomini di D’Aversa, i primi tre punti in palio della nuova Serie A. In porta Maignan, con Theo Hernandez, Tomori, Romagnoli e Calabria in difesa; a centrocampo, spazio al duo Tonali-Bennacer, con Rebic, Diaz, Saelemaekers in appoggio a Giroud, che dovrà riscattare la prova opaca contro il Real Madrid.